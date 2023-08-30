В Башкирии в жилом доме произошел хлопок бытового газа

Сегодня около шести часов вечера в Ишимбае произошел хлопок бытового газа. ЧП случилось в одной из квартир жилого двухподъездного дома. Сообщение о происшествии на улице Советской поступило в Главное управление МЧС России по республике.

На данный момент известно, что в результате происшествия травмирован мужчина, он получил ожоги и доставлен в больницу. Произведена эвакуация, сообщается, что жильцы других квартир не пострадали. В зоне происшествия работают спасатели. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.