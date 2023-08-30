В Уфе женщину на 6 лет осудили за мошенничество

В Уфе районный суд признал бывшую начальницу логистики "Кроношпана" виновной в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Установлено, что сотрудница предприятия с февраля 2017 по сентябрь 2018 вступила в сговор с неустановленными лицами и оформляла поддельные договоры транспортной экспедиции с фирмами-однодневками. После подписания всех документов, злоумышленница отнесла их в бухгалтерию для перечисления оплаты.
Предприятию был причинен ущерб на сумму около 26 млн рублей. Злоумышленница в суде не признала вину. Суд назначил женщине наказание с отбыванием в колонии общего режима сроком на шесть лет. В отношении сообщников также расследуются уголовные дела.