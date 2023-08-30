Предприятия Башкирии, организующие питание в школах, готовятся к новому учебному году

В меню азу по-татарски и сырники под соусом. Предприятия, организующие питание в школах, готовятся к новому учебному году – закупают сырье, делают полуфабрикаты и обновляют рацион. Поручение усилить контроль за системой школьного питания накануне нового учебного года было дано главой республики. Одна из крупных компаний этого профиля находится в Чишмах. Центр питания обслуживает 14 муниципалитетов региона.

Замороженные пласты мяса в считанные секунды превращаются в мелкие бруски. Движения мастера отточены – в этом деле нужна как скорость, так и сноровка. Продолжают манипуляции с мясом уже коллеги из соседнего цеха. Девушки быстро измельчают продукт, расфасовывают в пакеты и отправляют в морозильник.

Сначала тяжело было, сейчас быстро. В день 600 кг гуляша делаем.

Лена Абдрахимова, изготовитель полуфабрикатов

Центр питания в Чишмах обслуживает 14 районов республики – более 70 тысяч детей в школьных и дошкольных учреждениях. На территории имеется отдельный склад для хранения бакалейных изделий. Запаса обычно хватает на полтора месяца. Основная работа кипит в производственных цехах. Жаркая пора уже началась, правда, только в буквальном смысле. К температуре здесь особые требования – сотрудники работают с сырым продуктом. Мясо, которое, к слову, покупают только у местных фермеров, приобретает здесь форму полуфабриката или фарша. Отсюда уже продукция разъезжается в столовые более чем 600 школ и детсадов.

Фото №1 - Предприятия Башкирии, организующие питание в школах, готовятся к новому учебному году

Производим шесть видов продукции. Котлеты, фрикадельки, биточки. В день выпускаем 20 тысяч котлет.

Рита Абдрахманова, руководитель цеха по производству полуфабрикатов

Имеется также овощной цех – плоды здесь обрабатывают и вакуумируют. К слову, на предприятии выстроена система «с грядки на стол».

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Меню для детей разрабатывают в зависимости от сезона. В новом, созданном на осенне-зимний период, появились новые позиции: азу по-татарски и сырники под соусом. Школа № 4 в Чишмах, которую обслуживает центр питания, ко Дню знаний готовится кардинально. В рамках федеральной программы ее полностью отремонтировали снаружи и внутри. Центр дополнительно приобрел оборудование в пищеблок.

Радий Хабиров на оперативном совещании поручил региональному Министерству торговли и услуг усилить контроль за организацией школьного питания накануне нового учебного года.

Жесткий спрос с операторов школьного питания. Слава богу, уровень вырос, дети хорошо питаются. К 1 сентября нормально организуйте этот вопрос, чтобы детям холодное не давали, никаких просроченных продуктов, чужого мяса не пускаем, все продукты должны быть наши.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При составлении меню учитываются также особенности питания детей с аллергией на лактозу, сахарным диабетом и фенилкетонурией с учетом рекомендаций от лечащего врача. Растущему организму должно быть не только вкусно, но и полезно.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии