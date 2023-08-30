Предприятия Башкирии, организующие питание в школах, готовятся к новому учебному году

В меню азу по-татарски и сырники под соусом. Предприятия, организующие питание в школах, готовятся к новому учебному году – закупают сырье, делают полуфабрикаты и обновляют рацион. Поручение усилить контроль за системой школьного питания накануне нового учебного года было дано главой республики. Одна из крупных компаний этого профиля находится в Чишмах. Центр питания обслуживает 14 муниципалитетов региона.
Замороженные пласты мяса в считанные секунды превращаются в мелкие бруски. Движения мастера отточены – в этом деле нужна как скорость, так и сноровка. Продолжают манипуляции с мясом уже коллеги из соседнего цеха. Девушки быстро измельчают продукт, расфасовывают в пакеты и отправляют в морозильник.
Центр питания в Чишмах обслуживает 14 районов республики – более 70 тысяч детей в школьных и дошкольных учреждениях. На территории имеется отдельный склад для хранения бакалейных изделий. Запаса обычно хватает на полтора месяца. Основная работа кипит в производственных цехах. Жаркая пора уже началась, правда, только в буквальном смысле. К температуре здесь особые требования – сотрудники работают с сырым продуктом. Мясо, которое, к слову, покупают только у местных фермеров, приобретает здесь форму полуфабриката или фарша. Отсюда уже продукция разъезжается в столовые более чем 600 школ и детсадов.
Имеется также овощной цех – плоды здесь обрабатывают и вакуумируют. К слову, на предприятии выстроена система «с грядки на стол».
Меню для детей разрабатывают в зависимости от сезона. В новом, созданном на осенне-зимний период, появились новые позиции: азу по-татарски и сырники под соусом. Школа № 4 в Чишмах, которую обслуживает центр питания, ко Дню знаний готовится кардинально. В рамках федеральной программы ее полностью отремонтировали снаружи и внутри. Центр дополнительно приобрел оборудование в пищеблок.
Радий Хабиров на оперативном совещании поручил региональному Министерству торговли и услуг усилить контроль за организацией школьного питания накануне нового учебного года.
При составлении меню учитываются также особенности питания детей с аллергией на лактозу, сахарным диабетом и фенилкетонурией с учетом рекомендаций от лечащего врача. Растущему организму должно быть не только вкусно, но и полезно.