В школах Хайбуллинского района Башкирии завершается подготовка к 1 сентября

Учебный год в обновленной школе. Во всех общеобразовательных учреждениях Хайбуллинского района завершается подготовка к 1 сентября. В этом году многие ученики встретят его в капитально отремонтированных зданиях.

Отдельные помещения для мяса и рыбы, холодный и горячий цеха. Все как в ресторане, только это школьная столовая. Пищеблок построили с нуля в рамках программы модернизации учебного заведения.

Не узнать и учебные корпуса. Школа 60-х годов, а построена словно вчера. Подрядчики полностью обновили фасад здания, коридоры и учебные кабинеты. Они стали светлее, в них добавили больше красок. Учителя, родители и сами учащиеся принимали участие в выборе дизайна. Они же оказывали помощь при наведении порядка в школе.

Реконструкция проходила по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Ремонтные работы начались в феврале этого года. Было выделено больше 60 млн рублей.

По другому федеральному проекту – «Успех каждого ребенка» – отремонтировали спортзал. На эти цели ушло почти 2 млн рублей. Особенно рад обновлению молодой специалист Тимерхан Давлеткулов. С нового учебного года он начнет работать здесь учителем физкультуры.

Всего в 2023 году отремонтируют 77 зданий школ, что на 14 объектов больше, чем годом ранее. На эти цели выделено более 4 миллиардов рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.