В школах Хайбуллинского района Башкирии завершается подготовка к 1 сентября

Учебный год в обновленной школе. Во всех общеобразовательных учреждениях Хайбуллинского района завершается подготовка к 1 сентября. В этом году многие ученики встретят его в капитально отремонтированных зданиях.
Отдельные помещения для мяса и рыбы, холодный и горячий цеха. Все как в ресторане, только это школьная столовая. Пищеблок построили с нуля в рамках программы модернизации учебного заведения.
Не узнать и учебные корпуса. Школа 60-х годов, а построена словно вчера. Подрядчики полностью обновили фасад здания, коридоры и учебные кабинеты. Они стали светлее, в них добавили больше красок. Учителя, родители и сами учащиеся принимали участие в выборе дизайна. Они же оказывали помощь при наведении порядка в школе.
Реконструкция проходила по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Ремонтные работы начались в феврале этого года. Было выделено больше 60 млн рублей.
По другому федеральному проекту – «Успех каждого ребенка» – отремонтировали спортзал. На эти цели ушло почти 2 млн рублей. Особенно рад обновлению молодой специалист Тимерхан Давлеткулов. С нового учебного года он начнет работать здесь учителем физкультуры.
Всего в 2023 году отремонтируют 77 зданий школ, что на 14 объектов больше, чем годом ранее. На эти цели выделено более 4 миллиардов рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
Обновляют не только помещения, но и оборудование. Учителя проходят курсы повышения квалификации. С 1 сентября российские школы переходят на «золотой стандарт» образования. Независимо от социально-экономического статуса семьи, места образовательной организации условия для воспитания и обучения ребенка должны быть одинаково качественными.