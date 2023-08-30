В перинатальном центре Уфы повышают уровень комфорта для рожениц

Трансфер на вертолете, партнерские роды и консультации психолога. В Республиканском клиническом перинатальном центре разрабатывают модель пациентоориентированности, когда комфорт посетителя так же важен, как и его здоровье. В учреждении создают домашнюю обстановку, круглосуточно находятся на связи с беременными из отдаленных районов и даже закупают оборудование для родов в воду.

Более 11 тысяч операций в год проводит Республиканский клинический перинатальный центр. Около трети из них – это кесарево сечение. Пациенток, которые нуждаются в таком методе, учреждение принимает как экстренно, так и в плановом порядке. Как, например, этот случай, за которым сегодня журналисты смогли понаблюдать через специальное окошко. На протяжении всей операции молодая мама оставалась в сознании.

Женщина видит ребенка сразу же после извлечения – первый момент. Второй момент: ребенка прикладывают к груди, ребенок получает молозиво. Потом ребенка обрабатывают, взвешивают, осматривает неонатолог, и ребенка снова показывают маме, прикладывают к груди. Руслан Деменин, заведующий родовым отделением №2 РКПЦ

Те, у кого нет показаний к кесареву сечению, рожают естественным способом. Существует множество разных методик. Например, в ближайшие полгода центр планирует приобрести оборудование для родов в воду. Набирают популярность и партнерские роды. Для женщин это психологическая поддержка, а вот будущие отцы преследуют сразу несколько целей.

Во-первых, поддержать жену. Нужно жену поддержать. Во-вторых, посмотреть вообще, как это все обстоит, через что девушка вообще проходит. Константин Петров

Но роды – это только часть пребывания женщины в центре. После них пациенток размещают в комфортных трехместных палатах, где с ними работают акушеры и психологи. Если состояние мамы и ребенка хорошее, их выписывают на третий день. При желании роженица может выбрать отдельную платную палату. В день за такую услугу нужно будет отдавать 3 тысячи рублей.

Послеродовое отделение должно быть приближено к домашним условиям. То есть пациентка, грубо говоря, родила и оказалась дома. Мы к этому стремимся, и эту сторону мы развиваем в большей степени. Станислав Иваха, заведующий послеродовым отделением РКПЦ

В основном перинатальный центр принимает пациенток средней и высокой степени тяжести. Малышей, которые рождаются с экстремально низкой массой тела, меньше килограмма, отправляют в детскую реанимацию. Здесь выхаживают новорожденных весом от 400 граммов.