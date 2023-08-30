Уфу посетит итальянский маэстро Фабио Мастранджело c симфоническим оркестром

13 сентября в башкирской столице выступят музыканты «Северной симфонии» Санкт-Петербургского театра имени Федора Шаляпина. Сегодня прошла пресс-конференция с организаторами мероприятия, а также самим руководителем.
Маэстро отвечал на вопросы журналистов по видеосвязи, поскольку находился на гастролях в другом городе. По словам Мастранджело, в Уфе он не в первый раз, и ему приятно вновь посетить с концертом Республику Башкортостан.
Музыканты в таком составе впервые выступят в столице Башкортостана. В репертуаре оркестра «Северная симфония» – произведения разных эпох и стилей, русская и зарубежная классика, сочинения современных композиторов. Для зрителей прозвучат шедевры великих композиторов Россини, Пуччини, Бизе, Глинки, Бородина, Дунаевского и других авторов. Фабио Мастранджело – один из самых востребованных дирижеров России и мира. Его называют «самым известным итальянцем в музыкальных кругах современной России».