Уфу посетит итальянский маэстро Фабио Мастранджело c симфоническим оркестром

Я уже был в Уфе и рад вернуться к вам. Если есть два народа, которые очень любят музыку, то это именно итальянцы и россияне.

Фабио Мастранджело, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина