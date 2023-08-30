В Москве простились с олимпийским чемпионом по фехтованию из Башкирии Анваром Ибрагимовым

Сегодня в Москве простились с Анваром Ибрагимовым. Первый олимпийский чемпион по фехтованию из Башкортостана скончался на 58-м году жизни. Анвар Ибрагимов выиграл Олимпиаду в Сеуле в 1988 году в командных соревнованиях на рапирах. После завершения карьеры спортсмена стал тренером и воспитал новых чемпионов.
Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России. В спорте Анвар Ибрагимов достиг всего, чего только можно. Сначала сам на фехтовальной дорожке, затем как наставник. В 2004 году его воспитанники Реналь Ганеев и Руслан Насибуллин стали бронзовыми призерами Олимпиады в Афинах. Он был не только выдающимся спортсменом и тренером, но и добрым и порядочным человеком. Об этом во время прощания с Анваром Камилевичем говорили не раз те, кто его хорошо знал.
В семье Ибрагимовых все профессиональные спортсмены. Супруга Ольга Величко – двукратная чемпионка мира. Сын Камиль – многократный победитель первенства планеты, но не на рапирах, а на саблях. Сейчас он первый номер сборной страны. Дочка Камилла также занимается фехтованием. Анвар Ибрагимов внес огромный вклад в развитие российского спорта. Он был фигурой мирового масштаба. Уже давно жил и работал в Москве. Но особенно любили его на малой родине, в Башкортостане. В зале, где он прошел свое становление, в центре спортивной подготовки на улице Султанова, прошла гражданская панихида. Вспомнить Анвара Ибрагимова пришли друзья и коллеги. Многие из них знали олимпийского чемпиона с самого детства.
О Башкортостане Анвар Ибрагимов никогда не забывал. Он приезжал сюда как минимум дважды в год. В столице республики в этом году уже в 32-й раз проходил детский турнир на призы Ибрагимова. Здесь по традиции зажигаются новые звездочки фехтования.
Традиционный турнир соратники Анвара Ибрагимова планируют посвятить его памяти. Чтобы он не просто продолжал проводиться, а вышел на новый уровень. Для того, чтобы появлялись новые имена в спорте, которые и сам Анвар Ибрагимов умел открывать.