В Москве простились с олимпийским чемпионом по фехтованию из Башкирии Анваром Ибрагимовым

Сегодня в Москве простились с Анваром Ибрагимовым. Первый олимпийский чемпион по фехтованию из Башкортостана скончался на 58-м году жизни. Анвар Ибрагимов выиграл Олимпиаду в Сеуле в 1988 году в командных соревнованиях на рапирах. После завершения карьеры спортсмена стал тренером и воспитал новых чемпионов.

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России. В спорте Анвар Ибрагимов достиг всего, чего только можно. Сначала сам на фехтовальной дорожке, затем как наставник. В 2004 году его воспитанники Реналь Ганеев и Руслан Насибуллин стали бронзовыми призерами Олимпиады в Афинах. Он был не только выдающимся спортсменом и тренером, но и добрым и порядочным человеком. Об этом во время прощания с Анваром Камилевичем говорили не раз те, кто его хорошо знал.

Он был для меня наставником, тренером, старшим товарищем. Всегда относился ко мне по-отечески. Всегда мог прийти к нему по любому вопросу. Он был больше, чем наставник и тренер, он был как отец мне. Реналь Ганеев, бронзовый призер Олимпийских игр по фехтованию

Всегда подсказывал, что делать, как делать. Я очень благодарен ему за свою спортивную карьеру. В будущем стали коллегами как тренеры. Конечно, он тоже немножко подсказывал. Руслан Насибуллин, бронзовый призер Олимпийских игр по фехтованию

В семье Ибрагимовых все профессиональные спортсмены. Супруга Ольга Величко – двукратная чемпионка мира. Сын Камиль – многократный победитель первенства планеты, но не на рапирах, а на саблях. Сейчас он первый номер сборной страны. Дочка Камилла также занимается фехтованием. Анвар Ибрагимов внес огромный вклад в развитие российского спорта. Он был фигурой мирового масштаба. Уже давно жил и работал в Москве. Но особенно любили его на малой родине, в Башкортостане. В зале, где он прошел свое становление, в центре спортивной подготовки на улице Султанова, прошла гражданская панихида. Вспомнить Анвара Ибрагимова пришли друзья и коллеги. Многие из них знали олимпийского чемпиона с самого детства.

Человек душевный, добрый в жизни. Но когда выходил на дорожку, это был звереныш, который мог порвать любого тигра. Евгений Емельянов, председатель Федерации фехтования Республики Башкортостан

Под его руководством подготовлена огромная плеяда воспитанников, в том числе и уфимских. Свою энергию, свой опыт, свой олимпизм он вложил в наших воспитанников. Лира Грушина, заслуженный тренер России

О Башкортостане Анвар Ибрагимов никогда не забывал. Он приезжал сюда как минимум дважды в год. В столице республики в этом году уже в 32-й раз проходил детский турнир на призы Ибрагимова. Здесь по традиции зажигаются новые звездочки фехтования.

Я с большим удовольствием всегда приезжаю на родину. Тем более на турнир, который уже более 30 лет проводится. Глядя на взрослых мастеров, приход ребятишек становится все больше и больше. Анвар Ибрагимов, олимпийский чемпион по фехтованию, заслуженный тренер России