Злостного неплательщика алиментов из Башкирии разыскивают в Казани

В Башкирии за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына объявлен в розыск 55-летний Ришат Амиров. Об этом информирует региональная Служба судебных приставов.
Сообщается, что мужчина родом из села Сайраново Чишминского района республики. В настоящее время ему ограничен выезд за пределы страны. По некоторым данным, он скрывается в столице Татарстана без постоянного места жительства. Зарабатывает на жизнь, играя на улицах Казани на баяне.
Судебные приставы просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местоположении неплательщика, сообщить в дежурную часть ГУФССП России по Башкирии по телефонам: 8 (999) 132 83 56, 8 (347) 273-56-40.
Фото: Служба судебных приставов