В Башкирии ограничат движение по трассе М-5 «Урал»

Сегодня, 31 августа, на участке автотрассы М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза – Самара - Уфа - Челябинск в период с 09:00 до 14:00 часов будут проводиться буровзрывные работы для дальнейшей реконструкции автомобильной дороги. Об этом сообщает минтранс Башкирии.

В частности, движение будет ограничено в Ашинском районе Челябинской области на участке 1565 км – 1576 км.

Объезд данного участка по маршруту Аша - Миньяр - Сим по региональным дорогам на время проведения буровзрывных работ разрешен только для легкового автотранспорта. Для автобусов и большегрузов проезд закрыт.