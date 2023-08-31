«Салават Юлаев» показал новую форму перед началом сезона

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму к сезону 2023/2024, рассказали в пресс-службе клуба.

Так, на воротнике джерси размещена вышитая строка из стихотворения Салавата Юлаева «И снова в бой собираюсь идти».

Кроме того, на форме появился еще один символ Башкирии – мед, а надпись «Уфа» на русском и башкирском языках представлена в виде медовых сот. Шрифт номеров игроков также выполнен в виде шестигранника.

Еще одна полезная особенность на номерах – перфорация, которая позволит игрокам чувствовать себя комфортно даже в самых жарких играх, так как дает хорошее влагоотведение.