На дорогах Башкирии проходят массовые проверки

В эти минуты в Иглинском районе на 1543 км автодороги М-5 «Урал» и на 6 км Западного обхода Уфы госавтоинспекторы проводят массовые проверки. Об этом сегодня в своих социальных сетях написал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.
Участки дорог, на которых проводятся профилактические мероприятия, определены с учетом анализа количества ДТП.
Вместе с сотрудниками республиканской Госавтоинспекции на дорогах работают инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД, сотрудники иных служб МВД по Башкирии, а также судебные приставы.
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова