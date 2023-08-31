На дорогах Башкирии проходят массовые проверки

В эти минуты в Иглинском районе на 1543 км автодороги М-5 «Урал» и на 6 км Западного обхода Уфы госавтоинспекторы проводят массовые проверки. Об этом сегодня в своих социальных сетях написал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.