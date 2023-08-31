В Уфе состоялась конференция по земельно-имущественным вопросам для бизнеса

Каждое пятое обращение предпринимателей к бизнес-омбудсмену связано с земельно-имущественными отношениями. Об этом рассказала уполномоченный по правам предпринимателей республики.

В Уфе прошла конференция, на которой представители бизнеса и власти обсудили острые проблемы в этой сфере. Организаторы подготовили топ-100 наиболее часто встречающихся проблемных вопросов. И перевод земель из одной категории в другую, и приобретение участка без проведения торгов – с нового года такая норма стала предоставляться для ведения сельского хозяйства.