В Башкирии пройдёт чемпионат «ГеоВызов»

На первый международный геологический чемпионат «ГеоВызов» приедут представители геологического движения России и стран СНГ — учёные, эксперты, студенты средне-специальных и высших учебных заведений геологического профиля. К участию на турнире заявились уже порядка 20 команд, в том числе из университетов Башкирии. Им предстоит принять участие в более 11 тематических соревнованиях, защищать проекты и работать с ведущими экспертами по вопросам палеонтологии, геохимии, гидрологии, радиометрии, минералогии и петрографии, построении геологических разрезов, шлихового опробования и не только.