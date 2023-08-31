В Башкирии пройдёт чемпионат «ГеоВызов»

В Башкирии состоится первый международный геологический чемпионат «ГеоВызов».
Турнир пройдёт с 16 сентября по 22 сентября в Уфе. Также участники чемпионата попробуют свои силы на территориях Чишминского (парк «Патриот»), Архангельского, Ишимбайского и Гафурийского районов.
Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» проводится по инициативе Главы Башкирии при поддержке руководства федерального агентства по недропользованию России (Роснедра).
По мнению организаторов «ГеоВызова», Башкирия выбрана местом проведения чемпионата не случайно. В республике уникальная природа, также у неё возможности и опыт проведения масштабных мероприятий на самом высоком уровне.
На первый международный геологический чемпионат «ГеоВызов» приедут представители геологического движения России и стран СНГ — учёные, эксперты, студенты средне-специальных и высших учебных заведений геологического профиля. К участию на турнире заявились уже порядка 20 команд, в том числе из университетов Башкирии. Им предстоит принять участие в более 11 тематических соревнованиях, защищать проекты и работать с ведущими экспертами по вопросам палеонтологии, геохимии, гидрологии, радиометрии, минералогии и петрографии, построении геологических разрезов, шлихового опробования и не только.
Председатель оргкомитета, вице-премьер Башкирии — руководитель аппарата правительства республики Азамат Абдрахманов отметил, что популяризация образования и профессий геологической отрасли, призыв к рациональному и безопасному недропользованию, реализация новых требований в области промышленной и экологической безопасности обязательно будут результативны.
Участие в организации геологического чемпионата «ГеоВызов» принимают межведомственная комиссия РБ по недропользованию, министерство образования, министерство природопользования и экологии, УФИЦ РАН, предприятия и организации, заинтересованные в подготовке новых кадров.