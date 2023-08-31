Стало известно о погоде в Башкирии в День знаний

Завтра, 1 сентября, в республике сохранится облачная погода с прояснениями. Об этом сообщают специалисты Башгидромета. Местами будет дождливо. Воздух прогреется до +15, +20 градусов.

В столице республики тоже пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха – не выше +18, +20 градусов.