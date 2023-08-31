Военнослужащий, угрожавший взорвать гранату на трассе в Уфе, покончил с собой в СИЗО

Военнослужащий Ильдар Булатов угрожал взорвать гранату рядом с АЗС на Нагаевском шоссе 2 августа. Ранее мужчина самовольно покинул военную часть, в отношении него было возбуждено уголовное дело. На время следствия его вернули в Уфу, но затем он сбежал.