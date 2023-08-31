В Белорецке прошла выездная коллегия Минздрава Башкирии

На ней подвели итоги работы за первые полгода. Главное направление отрасли – улучшение первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности.
Задача в области демографии – обеспечить опережающие темпы роста ожидаемой продолжительности жизни. Чтобы добиться сокращения смертности населения, проводятся лечебные, профилактические мероприятия, в том числе выездная работа медиков.
Такие выездные коллегии стали традиционными. Один из обязательных моментов – посещение местной больницы для общения с пациентами, с населением. Не стал исключением и Белорецк.