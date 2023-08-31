В Башкирии парень уронил подругу на кирпичный порог: женщина погибла

В Стерлитамаке зафиксировали несчастный случай. Местный житель уронил подругу, от чего та трагически погибла.

Как сообщает Следственный комитет, друзья договорились провести время вместе и искупаться в бане. 40-летняя женщина пожаловалась на боль в ноге, поэтому 52-летний товарищ предложил донести её до парилки. У входа горожанин потерял равновесие и уронил подругу – женщина ударилась головой о кирпичный порог.

Её удалось привести в чувство. Друзья пошли в баню, но там пострадавшей стало ещё хуже. Она легла спать, а на утро уже не проснулась.