В Башкирии участники спецоперации получают средства реабилитации бесплатно

В Башкирии участники специальной военной операции после ранения получают бесплатные средства реабилитации в приоритетном порядке. Об этом рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова.

Руководитель ведомства отметила, что готовые протезы можно получить в рамках госконтракта, а также в виде выплаты компенсации в том случае, если военнослужащие приобретали их самостоятельно.

Еще один вариант – электронные сертификаты, которые позволяют купить протезы без личных вложений.

Ленара Иванова обратила внимание на то, что каждая поданная заявка рассматривается в индивидуальном порядке с учетом рекомендаций и заключений врачей-протезистов.