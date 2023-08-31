В Башкирии перевыполнили годовой план по обеспечению жильём детей-сирот

С новосёлами встретился главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Алексей Касьянов. Он отметил, что вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят в ряду приоритетных направлений работы всех органов власти. В самом Белебее сейчас достраивают ещё один жилой дом, в котором также выкуплены 13 квартир для детей-сирот, стоящих в очереди.