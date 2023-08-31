Студент из Уфы выиграл грант на развитие проекта для помощи экологии

Аппаратный модуль для помощи экологии. Уфимский студент разрабатывает проект, который позволит снизить энергопотребление технологических систем. На развитие инициативы он получил грант в размере 1 миллиона рублей. За прошлый год в рамках конкурса «Студенческий стартап» такую сумму выиграли 59 юных умов со всего Башкортостана.

Владислав Иванов, аспирант Уфимского университета науки и технологий, делится знаниями с младшими товарищами. Все эти провода, резисторы и практически бесконечный системный код – его проект, который в будущем позволит уменьшить потребление энергии у ряда технологических систем. С этой инициативой молодой ученый выиграл грант в конкурсе «Студенческий стартап».

Основной эффект будет на сенсорных и мультимедийных системах, то есть таких, как датчики температуры, влажности, давления, для обеспечения системы «Умный дом» либо промышленного интернета вещей. Владислав Иванов, аспирант УУНИТ

Полученный миллион рублей Владислав планирует потратить на вычислительную технику, лабораторное и экспериментальное оборудование для проверки эффективности проекта. По его словам, это позволит развить технологию с третьего этапа до финального, шестого, примерно за год. В разработке аспиранту помогают однокурсники и опытные наставники.

Работает очень большая молодежная команда. И эта команда работает сразу над несколькими проектами, которые тематически немножко разделены. Естественно, мы сейчас взяли вектор на основные, ключевые технологии, которые сейчас интересны и отечеству нашему, и рынку. В условиях особенно импортозамещения нацелены на какой-то высокотехнологичный продукт отечественного производства. Елизавета Грахова, заведующая лабораторией сенсорных систем на основе устройств интегральной фотоники

Помимо Владислава, победителями третьей волны конкурса стали еще 34 студента университета. Они представили свои заявки в четырех категориях: креативные индустрии, новые приборы, а также цифровые и биологические технологии. По словам руководства вуза, их учащиеся разрабатывают стартапы во всех направлениях, которые поддерживаются грантами. Для этого в учреждении создан целый отдел.

Мы хотим, чтобы в предпринимательстве во время обучения чуть ли не 100 процентов обучающихся могли себя попробовать в той или иной роли. То есть необязательно, чтобы они предпринимателями были, но в предпринимательском каком-то проекте чтобы они поучаствовали. Это дает ребятам хороший опыт, хорошее понимание в дальнейшем, в работе, почему руководитель принимает те или иные решения. Тимур Разяпов, заместитель директора центра трансфера технологий УУНИТ