Студент из Уфы выиграл грант на развитие проекта для помощи экологии

Аппаратный модуль для помощи экологии. Уфимский студент разрабатывает проект, который позволит снизить энергопотребление технологических систем. На развитие инициативы он получил грант в размере 1 миллиона рублей. За прошлый год в рамках конкурса «Студенческий стартап» такую сумму выиграли 59 юных умов со всего Башкортостана.
Владислав Иванов, аспирант Уфимского университета науки и технологий, делится знаниями с младшими товарищами. Все эти провода, резисторы и практически бесконечный системный код – его проект, который в будущем позволит уменьшить потребление энергии у ряда технологических систем. С этой инициативой молодой ученый выиграл грант в конкурсе «Студенческий стартап».
Полученный миллион рублей Владислав планирует потратить на вычислительную технику, лабораторное и экспериментальное оборудование для проверки эффективности проекта. По его словам, это позволит развить технологию с третьего этапа до финального, шестого, примерно за год. В разработке аспиранту помогают однокурсники и опытные наставники.
Помимо Владислава, победителями третьей волны конкурса стали еще 34 студента университета. Они представили свои заявки в четырех категориях: креативные индустрии, новые приборы, а также цифровые и биологические технологии. По словам руководства вуза, их учащиеся разрабатывают стартапы во всех направлениях, которые поддерживаются грантами. Для этого в учреждении создан целый отдел.
Всего за прошлый год из Башкортостана была подана 271 заявка на участие в конкурсе Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап». Это количество позволило региону войти в топ-5 в России. И 59 студентов республики получили по миллиону рублей на развитие своих уникальных инициатив.