В День знаний в Уфе на некоторых участках дорог движение ограничат

В учебных заведениях башкирской столицы завтра, 1 сентября, пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года. В этой связи в Уфе будет ограничено движение на некоторых участках дорог, информирует администрация города.

Так, в период с 08:00 до 16:00 часов перекроют движение в межквартальном проезде от Южного до Северного проезда на участке вдоль зданий № 100/3 и 100/3А по ул. Российской.

По участку ул. Белокатайской от ул. Космонавтов до технического сооружения напротив здания № 5/1 по ул. Кольцевой ограничат движение с 09:00 до 18:00 часов из-за «Фестиваля первокурсников», который проведет Уфимский государственный нефтяной технический университет.