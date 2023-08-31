Радий Хабиров рассказал об одном из первых участников региональной программы для врачей

Глава Башкирии в своих социальных сетях рассказал об одном из первых участников новой программы по линии минздрава республики – Римале Рашитове, который работает педиатром в Бураевской ЦРБ.

По условиям программы, молодые специалисты и врачи, которые с 2021 года проживают и работают на территории нашего региона, могут получить выплату в размере 3 млн рублей: по 1 млн в течение трех лет с момента заключения трудового договора.

Участниками программы могут стать терапевты и педиатры, в том числе участковые, а также врачи общей практики. Поддержкой могут воспользоваться специалисты-медики, работающие в медорганизациях, к которым прикреплено менее 25 тысяч пациентов. По словам руководителя республики, сегодня в Башкирии насчитывается 24 таких районных больницы.

Стать участниками новой программы могут не только молодые выпускники медицинских вузов, но и те, кто раньше жил и работал в другом регионе, уточнил Глава Башкирии.