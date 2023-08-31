Житель Башкирии в поисках подработки лишился крупной суммы денег

Молодой житель Мечетлинского района Башкирии обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что искал подработку в интернете, и как только нашел подходящее объявление сразу же связался с представителем организации по указанному номеру. Как выяснилось, сначала необходимо было вложить собственные деньги, которые, по словам «работодателя», быстро окупятся.

По информации пресс-службы МВД по республике, парень поверил собеседнику, оформил кредитную карту на свое имя и продиктовал ему коды операций, которые поступали на мобильник. В результате с карты была списана сумма в размере 280 тысяч рублей.