Жильцы дома в Ишимбае, где произошел хлопок газа, рассказали подробности ЧП

Комиссия должна принять решение, можно ли жильцам дома в Ишимбае вернуться в квартиры. Накануне вечером там произошел хлопок бытового газа. Мужчину, который находился в квартире, в тяжелом состоянии доставили в больницу. Более 20 человек были вынуждены покинуть дом.

Канун нового учебного года сынишка Надежды Белявиной забудет нескоро. В момент хлопка она вместе со старшим только вышла из подъезда, младший остался в квартире на втором этаже с отцом. Саша тут же бросился обратно в дом.

Забежал домой, стал искать папу с братиком, они были в спальне у окна – сразу легче стало. Братика укутал, чтобы вынести. Папа говорит, что надо помочь соседке, ей 91 год. Пошли к ней, папа в спальнике вытащил, я вынес на руках во двор. Александр Белявин

Приехавшие медики оказали пенсионерке помощь на месте. К счастью, госпитализация не понадобилось. Куда сильнее пострадал 51-летний мужчина из квартиры, где произошел хлопок газа. Он доставлен в ожоговый центр в Стерлитамак. Его состояние стабильно тяжелое. По словам родственников пострадавшего, незадолго до происшествия в доме почувствовали запах газа.

Дома газом воняет, наверх поднимается. Дядя в реанимации, в ожоговом центре, состояние тяжелое. Айнур Ягафаров, племянник пострадавшего

На газовое оборудование ранее жаловались и соседи.

Говорим, может, прикроете, чтобы весь дом газом не наполнился. «Да ладно, все нормально». Как нормально? Я выхожу – хлобысь! Представляете шок? У меня ребенок семилетний дома. Ели бы я на три минуты задержалась в подъезде, меня бы завалило. Надежда Белявина, жительница дома

В результате хлопка газа была разрушена несущая стена. Спасатели вели работу ночью и продолжают сейчас. На подмогу местным коллегам приехали уфимские специалисты.

Проводится укрепление кровли, частичный разбор завалов, чтобы эксперты обследовали дом. Александр Цигельников, начальник Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России

Все пострадавшие, изъявившие желание, размещены в пунктах временного размещения. Организовано горячее питание, детям администрация помогает собраться в школу. Рустам Алибаев, начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Ишимбайского района