Жильцы дома в Ишимбае, где произошел хлопок газа, рассказали подробности ЧП

Комиссия должна принять решение, можно ли жильцам дома в Ишимбае вернуться в квартиры. Накануне вечером там произошел хлопок бытового газа. Мужчину, который находился в квартире, в тяжелом состоянии доставили в больницу. Более 20 человек были вынуждены покинуть дом.
Канун нового учебного года сынишка Надежды Белявиной забудет нескоро. В момент хлопка она вместе со старшим только вышла из подъезда, младший остался в квартире на втором этаже с отцом. Саша тут же бросился обратно в дом.
Приехавшие медики оказали пенсионерке помощь на месте. К счастью, госпитализация не понадобилось. Куда сильнее пострадал 51-летний мужчина из квартиры, где произошел хлопок газа. Он доставлен в ожоговый центр в Стерлитамак. Его состояние стабильно тяжелое. По словам родственников пострадавшего, незадолго до происшествия в доме почувствовали запах газа.
На газовое оборудование ранее жаловались и соседи.
В результате хлопка газа была разрушена несущая стена. Спасатели вели работу ночью и продолжают сейчас. На подмогу местным коллегам приехали уфимские специалисты.
В доме 54-го года постройки проживали 23 человека. Восемь из них оказались в пункте временного размещения, остальные – у близких. Забрать вещи из квартиры они смогут только после осмотра и решения комиссии.