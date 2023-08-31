В Уфе появятся два новых сквера

Один из них расположится на бульваре Давлеткильдеева среди новостроек. Принять участие в его создании сможет любой желающий.

Строители пока готовят площадку под укладку брусчатки и посадку деревьев, которая пройдет в рамках акции «Зелёная Башкирия». Горожане смогут высадить саженцы липы и черёмухи.