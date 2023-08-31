В Чекмагушевском районе школьники сами выращивают овощи для школьной столовой

Школьники в Чекмагушевском районе сами выращивают овощи для завтраков и обедов в столовой. На 40 сотках растут капуста, морковь, свёкла и многое другое. Также школа тесно взаимодействует с фермерским хозяйством района. Вся работа проводится с согласия родителей. Выращенная продукция, кстати, экономит бюджет родителей школьников.
На школьном столе будет и свекольный салат, и борщ. Чтобы собрать богатый урожай, ребята на участке в 40 соток сами весной сажали, летом пололи и поливали. С одной стороны, так дети привыкают к труду, а с другой – это удешевляет их школьные обеды.
Овощей, выращенных на собственном участке, хватает на весь учебный год. Их хранят в специальном холодильнике. Здесь соблюдены все правила хранения продуктов питания с учетом их свойств. Сама столовая оснащена всем необходимым. Здесь и конвекционная печь, и картофелечистка, и машина для резки овощей. В рацион питания детей включены мясные, рыбные, творожные, овощные блюда, а также обогащенные витаминизированные напитки.
В Чекмагушевском районе 14 общеобразовательных организаций и пять филиалов, где обучается почти 3,5 тысячи человек. 99% учащихся школ района обеспечены горячим питанием. И готовят блюда согласно двухнедельному меню. Район – один из лидеров по школьному питанию в республике. В прошлом году одно из образовательных учреждений муниципалитета заняло призовое место во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая».
Теперь за школьным питанием усиленный контроль. Перепроверяют всех поставщиков, следят, чтобы детям не давали холодное и просроченные продукты. На поварах – огромная ответственность. В сентябре с шести утра на трудовую вахту вступят кухонные работники, чтобы обеспечить ребят качественным и своевременным питанием. В этом году, помимо младшеклассников, бесплатно позавтракать или пообедать смогут дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных малообеспеченных семей, а также дети участников СВО.