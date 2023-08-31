В Чекмагушевском районе школьники сами выращивают овощи для школьной столовой

Школьники в Чекмагушевском районе сами выращивают овощи для завтраков и обедов в столовой. На 40 сотках растут капуста, морковь, свёкла и многое другое. Также школа тесно взаимодействует с фермерским хозяйством района. Вся работа проводится с согласия родителей. Выращенная продукция, кстати, экономит бюджет родителей школьников.

На школьном столе будет и свекольный салат, и борщ. Чтобы собрать богатый урожай, ребята на участке в 40 соток сами весной сажали, летом пололи и поливали. С одной стороны, так дети привыкают к труду, а с другой – это удешевляет их школьные обеды.

Овощей, выращенных на собственном участке, хватает на весь учебный год. Их хранят в специальном холодильнике. Здесь соблюдены все правила хранения продуктов питания с учетом их свойств. Сама столовая оснащена всем необходимым. Здесь и конвекционная печь, и картофелечистка, и машина для резки овощей. В рацион питания детей включены мясные, рыбные, творожные, овощные блюда, а также обогащенные витаминизированные напитки.

В Чекмагушевском районе 14 общеобразовательных организаций и пять филиалов, где обучается почти 3,5 тысячи человек. 99% учащихся школ района обеспечены горячим питанием. И готовят блюда согласно двухнедельному меню. Район – один из лидеров по школьному питанию в республике. В прошлом году одно из образовательных учреждений муниципалитета заняло призовое место во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая».