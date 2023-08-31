В российском вузе разрешили использовать нейросети для написания диплома

По словам ректора Игоря Реморенко, использование ИИ поспособствует развитию у студентов навыков работы с новыми инструментами, а также анализа больших объемов данных и их верификации. «Нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», — считает ректор.