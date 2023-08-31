В российском вузе разрешили использовать нейросети для написания диплома

В Московском государственном педагогическом университете разрешили писать дипломы с использованием искусственного интеллекта. Новостью поделились в пресс-службе учебного заведения.
Согласно информации администрации вуза, сгенерированные ИИ тексты являются хорошим материалом для новых идей. Подчеркивается, что студенты всю полученную информацию должны обрабатывать самостоятельно.
По словам ректора Игоря Реморенко, использование ИИ поспособствует развитию у студентов навыков работы с новыми инструментами, а также анализа больших объемов данных и их верификации. «Нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», — считает ректор.