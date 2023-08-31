В России представили установку для эффективной борьбы с раком

Российские ученые Института ядерной физики представили новую разработку, которая поможет в борьбе с раком. Аппарат представляет собой установку для проведения бор-нейтронозахватной терапии при лечении онкологии.
Год назад ученые проводили эксперименты по уничтожению раковой опухоли у домашних животных. Терапия в итоге дала положительные результаты.
Испытания разработки проходили на животных, у которых развилась опухоль случайно, а не в лабораторных условиях. Данные испытания ученые рассматривают как этап перед испытаниями на людях, больных онкологией.