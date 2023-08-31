В Башкирии подешевеет проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте подешевеет. Речь идёт об автобусах, троллейбусах и трамваях. Скидку на несколько месяцев предоставляет платёжная система «Мир». Об этом сегодня заявили во время пресс-конференции в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

С первого сентября за поездку в общественном транспорте можно будет заплатить на восемь рублей меньше обычного. Скидку предоставляет платёжная система «Мир». Воспользоваться ею можно будет при одном условии: если оплата происходит с использованием смартфона, то есть национальной картой загруженной в гаджет.

Терминалами для приёма бесконтактных банковских карт сегодня оборудованы более пяти с половиной тысяч транспортных средств. Скидка будет действовать не только в автобусах государственного перевозчика, но и частного. С полным списком можно ознакомиться на сайте платёжной системы «Мир». Кстати, восемь рублей – это не предел. Держатели карты «Алга» смогут сэкономить ещё больше. Предоставляемая скидка суммируется со спецтарифом, который уже предусматривает удешевление проезда на пять рублей.