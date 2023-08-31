Аграрии Башкирии приступили к сбору сахарной свёклы

По данным регионального Минсельхоза, на сегодня работа начата в Альшеевском, Чишминском, Давлекановском, Кушнаренковском и Благоварском районах.

У въезда на территорию Чишминского сахарного завода выстраивается вереница свекловодов. Прежде чем заехать и выгрузиться, нужно взвесить каждую машину.

О качестве урожая сотрудники Чишминского завода узнают в первые же минуты, как свёклу привозят с полей. Проба берётся в автоматическом режиме, а после уже вручную лаборанты определяют её загрязненность, зелёную массу и сахаристость. По ГОСТу она должна быть не меньше 16,7 процента. С началом уборочного сезона работа идёт практически без остановки.

В прошлом году среднесуточная производительность на заводе составляла 4700 тонн, в этом году планируют увеличить её до 5000. Наращивать объёмы позволяет инвестиционная программа, которая ведётся с 2017 года. На реконструкцию и модернизацию оборудования вложены миллиарды рублей. Последний пилотный проект Чишминского сахарного завода стоимостью в 26 миллионов – хранение свёклы способом вентиляции когатов.

Пока завод работает в режиме накопления сырья. Производства сахара начнётся после того, как соберут необходимое количество корнеплодов – не менее 15 тысяч тонн. Ориентировочно это займёт неделю.

Эта многофункциональная машина, больше похожая на героя фильма «Трансформеры», выполняет главную задачу при складировании продукции. Не только поднимает свекловозы, но и проводит очистку корнеплодов.