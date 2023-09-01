В Башкирии до конца 2023 года откроют более 75 ФАПов

Более 75 фельдшерско-акушерских пунктов откроют в Республике Башкортостан до конца 2023 года. Сегодня состоялось открытие двух ФАПов в Иглинском районе. Это стало возможным, благодаря реализации проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». ФАПы уже получили лицензию и начинают свою работу.

Сегодня в деревне Шакша состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта. Эльвира Бадриева теперь принимает пациентов в новом ФАПе. Она может вести не только приём, но и возьмёт на себя часть функций врача. Также здесь будут проводить диспансеризацию первого этапа, вакцинопрофилактику, неотложную медпомощь и инъекционные процедуры. Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 466 пациентов, из которых 104 – дети.

Модульный ФАП позволит повысить доступность и качество оказания своевременной медицинской помощи сельским жителям, улучшить условия труда медицинских работников.

Ещё один ФАП открылся и в селе Турбаслы. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Фанис Сафиуллин имеет большой стаж – 22 года. И уже ждёт население на вакцинирование против гриппа.

Всего в Иглинском районе планируют открыть ещё два ФАПа, врачебную амбулаторию и офис врача общей практики.

Сельская медицина продолжает развиваться в республике. У каждого пункта есть кнопкой вызова персонала и пандусами для инвалидов. На этом модернизация не закончится.