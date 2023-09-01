В Уфе показали цикл роликов о выдающихся деятелях Башкирии

В Уфе прошёл показ документального фильма для детей. Цикл роликов о выдающихся деятелях Башкортостана представили юным зрителям в зале кинотеатра «Родина». Фильмы создали в рамках общественно значимого медиа-проекта «Атайсал. Знай наших!» по продвижению идеи ценности малой родины среди детей и подростков.

Красная дорожка, как финишная черта. За плечами многочасовые съёмочные дни, репетиции. Сейчас – только волнение перед премьерой.

В фойе кинотеатра «Родина» для гостей организовали тёплую встречу. Но самый главный подарок – в кинозале.

В этом большом документальном цикле с анимацией рассказали историю жизни и достижения известных личностей разных сфер. На экране кинозала появились выдающиеся деятели Башкортостана, такие как Исмагил Тасимов, Кинзя Арсланов, Карим Хакимов, Касим Девлеткильдеев, Фатим Мустафин, Галимзян Ишмурзин и Зайнаб Биишева.

В создании проекта принимали участие и деятели современности, рассказывая зрителям о важных деталях истории великих людей, которую следует помнить.

Роли выдающихся личностей в детстве достались юным дарованиям республики.