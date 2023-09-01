В Башкирии прошли соревнования по парусному спорту среди людей с ОВЗ

В Караидельском районе прошли соревнования по парусному спорту среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль проходил несколько дней. Участники – представители республики, а также гости из пяти регионов страны. Сначала они прошли необходимый инструктаж и даже тренировки на воде, ведь для кого-то участие в турнире стало дебютом.

Соперники на воде, друзья-единомышленники в жизни. Общий девиз вместо стартового сигнала, и уже девять команд готовы бороться за победу в соревнованиях по парусному спорту. Но сначала проверка соблюдения правил техники безопасности.

Турнир на Павловском водохранилище собрал около 30 участников из шести регионов страны.

Две команды представляли Башкортостан. И первыми стартовали Руслан Галин и Анис Зарипов, за плечами которых годы тренировок и участия в подобных фестивалях. Для Ирины Лакызиной это был дебют.

Кстати, квалификацию они прошли со средним временем и таким образом попали в полуфинал.

Состязания проходили по олимпийской системе. В заплыве участвовали по два экипажа. Во второй этап проходила команда, показавшая лучшее время. Участникам соревнований нужно было обойти два препятствия по определённой траектории и вернуться на берег

Ветер здесь как движущая сила, задаёт скорость и направление. Но чтобы его поймать на воде, нужно постараться.

Вообще экипаж состоит из двух человек: один работает с парусом, другой – с рулём. Но в день проведения турнира ветер достигал скорости 18 метров в секунду – во избежание опрокидывания плавательного средства было решено выпускать по три человека.