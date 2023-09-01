В Башкирии прошедший купальный сезон унес жизни 86 человек

Накануне в Башкирии официально завершился купальный сезон – закончилось дежурство спасателей, а пляжные зоны отдыха постепенно освобождают от обязательного оборудования.
По информации пресс-службы регионального МЧС, за период купального сезона в Башкирии утонули 86 человек, из которых девять – дети.
Наибольшее количество трагических случаев на воде зарегистрировано в местах, необорудованных для купания. Кроме того, большое количество отдыхающих ушли под воду в состоянии алкогольного опьянения.
В ведомстве напомнили, что всего в летний период в республике действовали 149 аттестованных пляжей – это лучший показатель в ПФО.