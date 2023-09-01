В Башкирии прошедший купальный сезон унес жизни 86 человек

Накануне в Башкирии официально завершился купальный сезон – закончилось дежурство спасателей, а пляжные зоны отдыха постепенно освобождают от обязательного оборудования.

По информации пресс-службы регионального МЧС, за период купального сезона в Башкирии утонули 86 человек, из которых девять – дети.

Наибольшее количество трагических случаев на воде зарегистрировано в местах, необорудованных для купания. Кроме того, большое количество отдыхающих ушли под воду в состоянии алкогольного опьянения.