Стали известны наиболее травмоопасные участки железнодорожных магистралей в Башкирии

В текущем году травмы на железной дороге, не связанные с производственной деятельностью, получили 23 человека. Из этого числа 19 – погибли. Всего за указанный период произошло 22 ЧП, в 8 случаях из которых пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом рассказал заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Евгений Мельников. Он уточнил, что масса поездов составляет от 6 до 9 тысяч тонн, что не позволяет машинисту оперативно реагировать на экстренную ситуацию на путях.