Стали известны наиболее травмоопасные участки железнодорожных магистралей в Башкирии

В текущем году травмы на железной дороге, не связанные с производственной деятельностью, получили 23 человека. Из этого числа 19 – погибли. Всего за указанный период произошло 22 ЧП, в 8 случаях из которых пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом рассказал заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Евгений Мельников. Он уточнил, что масса поездов составляет от 6 до 9 тысяч тонн, что не позволяет машинисту оперативно реагировать на экстренную ситуацию на путях.
Наибольшее количество происшествий на железной дороге происходит по вечерам – с 18:00 до 24:00 часов. Согласно статистическим данным за последние 5 лет, самыми травмоопасными участками считаются: Уфа – Шакша, Давлеканово, Туймазинский район, Раевка, Чишмы, Урман - Тавтиманово. На последнем участке, а также в районах Давлеканово и Раевки чаще всего происшествия случаются с нетрезвыми гражданами.