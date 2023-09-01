Радий Хабиров проводил в первый класс дочь участника СВО

Дорогие ученики, уважаемые учителя, родители! Поздравляю вас с 1 сентября! Это для всех нас особенный день. А для первоклашек это, наверное, самый главный день в их маленькой жизни. Сегодня в Башкортостане 54 тысячи первоклассников идут в первый класс. Это особое для нас событие, и мы, конечно, желаем им хорошей учёбы. Я сегодня пришёл не просто как глава республики, я пришёл как друг моего товарища и соратника. У него дочка сегодня в первый класс пришла, а он сам находится на специальной военной операции. И здесь, среди вас, есть много ребят, у которых отцы находятся там. А мы, конечно, сделаем всё, чтобы вам хорошо училось. Мы строим школы, ремонтируем школы, мы готовимся к этому дню, чтобы нашим дорогим детям, ученикам хорошо училось. Дорогие ребята! Самое главное, хочу вам пожелать хорошо учиться. Учитесь хорошо, занимайтесь спортом, слушайтесь учителей, и всё у вас в жизни будет хорошо и прекрасно. Ещё раз поздравляю вас с 1 сентября. В добрый путь!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан