Радий Хабиров проводил в первый класс дочь участника СВО
Сегодня
в Башкортостане для 519 тысяч школьников начался учебный год, из них 54 тысячи –
первоклассники. Среди них 593 – дети бойцов-участников специальной военной
операции. Поддержать ребят в такой важный день, когда рядом нет родителя,
призвал Глава Башкортостана.
Радий
Хабиров поручил руководителям муниципалитетов проводить в первый класс детей
бойцов СВО, что сделал сегодня и сам руководитель региона. Он проводил дочь
участника СВО на торжественную линейку в башкирской гимназии №158 имени Мустая
Карима.
Мероприятие
началось с поднятия флагов, продолжилось концертными номерами, ребята читали
стихи башкирского поэта. А еще есть традиция – дарить книгу Мустая Карима
гостям. Сегодня ее вручили Радию Хабирову.
Дорогие ученики,
уважаемые учителя, родители! Поздравляю вас с 1 сентября! Это для всех нас
особенный день. А для первоклашек это, наверное, самый главный день в их
маленькой жизни. Сегодня в Башкортостане 54 тысячи первоклассников идут в
первый класс. Это особое для нас событие, и мы, конечно, желаем им хорошей
учёбы. Я сегодня пришёл не просто как глава республики, я пришёл как друг моего
товарища и соратника. У него дочка сегодня в первый класс пришла, а он сам
находится на специальной военной операции. И здесь, среди вас, есть много
ребят, у которых отцы находятся там. А мы, конечно, сделаем всё, чтобы вам
хорошо училось. Мы строим школы, ремонтируем школы, мы готовимся к этому дню,
чтобы нашим дорогим детям, ученикам хорошо училось. Дорогие ребята! Самое
главное, хочу вам пожелать хорошо учиться. Учитесь хорошо, занимайтесь спортом,
слушайтесь учителей, и всё у вас в жизни будет хорошо и прекрасно. Ещё раз
поздравляю вас с 1 сентября. В добрый путь!