Радий Хабиров проводил в первый класс дочь участника СВО

Сегодня в Башкортостане для 519 тысяч школьников начался учебный год, из них 54 тысячи – первоклассники. Среди них 593 – дети бойцов-участников специальной военной операции. Поддержать ребят в такой важный день, когда рядом нет родителя, призвал Глава Башкортостана.

Радий Хабиров поручил руководителям муниципалитетов проводить в первый класс детей бойцов СВО, что сделал сегодня и сам руководитель региона. Он проводил дочь участника СВО на торжественную линейку в башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима.

Мероприятие началось с поднятия флагов, продолжилось концертными номерами, ребята читали стихи башкирского поэта. А еще есть традиция – дарить книгу Мустая Карима гостям. Сегодня ее вручили Радию Хабирову.

Дорогие ученики, уважаемые учителя, родители! Поздравляю вас с 1 сентября! Это для всех нас особенный день. А для первоклашек это, наверное, самый главный день в их маленькой жизни. Сегодня в Башкортостане 54 тысячи первоклассников идут в первый класс. Это особое для нас событие, и мы, конечно, желаем им хорошей учёбы. Я сегодня пришёл не просто как глава республики, я пришёл как друг моего товарища и соратника. У него дочка сегодня в первый класс пришла, а он сам находится на специальной военной операции. И здесь, среди вас, есть много ребят, у которых отцы находятся там. А мы, конечно, сделаем всё, чтобы вам хорошо училось. Мы строим школы, ремонтируем школы, мы готовимся к этому дню, чтобы нашим дорогим детям, ученикам хорошо училось. Дорогие ребята! Самое главное, хочу вам пожелать хорошо учиться. Учитесь хорошо, занимайтесь спортом, слушайтесь учителей, и всё у вас в жизни будет хорошо и прекрасно. Ещё раз поздравляю вас с 1 сентября. В добрый путь!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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