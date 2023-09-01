Радий Хабиров проводил дочь своего товарища Азата Бадранова в первый класс

Сегодня, в День знаний, Глава Башкирии проводил дочку своего соратника Азата Бадранова в первый класс. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

В своем посте Радий Хабиров пожелал своему товарищу и всем, кто сейчас находится на передовой, спокойной службы. Он подчеркнул, что сегодня по его поручению главы муниципалитетов уделят особое внимание первоклассникам – детям участников спецоперации. Руководитель региона уточнил, что важно поддерживать не только те семьи, в которых дети пошли в школу впервые, но и все семьи наших бойцов.