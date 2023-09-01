Модель из Уфы стала победительницей конкурса «Миссис Россия Земля»

Самые красивые девушки и женщины со всей страны поборолись за главный приз, успешно пройдя региональные этапы. Сам конкурс был признан «Лучшим социальным и культурным проектом России».

Светлана также выиграла в номинации «Лучший национальный костюм». Женщина сообщила, что и сама хочет организовать конкурс красоты в Башкирии, поэтому участие в столь масштабном проекте стало полезным опытом.