Модель из Уфы стала победительницей конкурса «Миссис Россия Земля»

27 августа в Москве состоялся конкурс красоты «Миссис Россия Земля». 37-летняя модель из Уфы Светлана Шевцова стала первой вице-миссис «Россия. Земля-2023».

Фото №1 - Модель из Уфы стала победительницей конкурса «Миссис Россия Земля»

Самые красивые девушки и женщины со всей страны поборолись за главный приз, успешно пройдя региональные этапы. Сам конкурс был признан «Лучшим социальным и культурным проектом России».

Светлана также выиграла в номинации «Лучший национальный костюм». Женщина сообщила, что и сама хочет организовать конкурс красоты в Башкирии, поэтому участие в столь масштабном проекте стало полезным опытом.

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