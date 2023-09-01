В Башкирии с 1 сентября будут учить по «золотому стандарту» образования

С 1 сентября в школах республики будут учить по «золотому стандарту» образования. Речь идет о единых общеобразовательных программах. Т.е. независимо от того, какая школа или какой город или село, обучаться дети будут по одним и тем же учебникам. Чем мотивировано принятие такого решения и что думают об этом учителя и родители?

То, что в одной школе должны были проходить только в седьмом классе, в другой уже изучили в шестом. Именно поэтому часть своих летних каникул Игорь был вынужден провести за штудированием дополнительного учебного материала. 1 сентября он пойдет в новую школу. А там, как выяснилось при поступлении, некоторые предметы преподавали совсем по другим учебникам.

С подобной ситуацией знаком едва ли не каждый, кто переводил ребенка из одной школы в другую. Где-то программа сложнее, где-то – проще. Чтобы избежать подобной неоднородности, в Минпросвещения страны сформировали федеральные рабочие программы.

В шестом уфимском лицее вовсю обновляют библиотеку. По многим предметам поменялись авторы учебников. Ведь теперь ключевое условие нового стандарта – преподавание по одним и тем же книгам. И речь не только о пособии по истории. Обязательными для применения станут федеральные программы по русскому языку, литературе, обществознанию, географии и ОБЖ.

«Золотой стандарт», как считают авторы закона, позволит создать равные условия для обучения всех детей. Независимо от того, где они учатся – в крупном городе или маленьком селе.

Под федеральные образовательные программы подогнали и Единые госэкзамены. Накануне Рособрнадзор опубликовал проекты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ на 2024 год. Внимание привлекло то, что из кодификаторов по литературе, например, исчезли произведения Пушкина, Лермонтова или Гоголя. В ведомстве пояснили, что пока речь идет о демоверсии экзаменов. Вопросы и задания будут дорабатываться. Окончательный вариант появится позднее. Изменения точно не затронут тех, кто будет пересдавать ЕГЭ в сентябре этого года.