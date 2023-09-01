В Ишимбайском районе обсудили вопросы строительства пожарно-спасательного депо

В Ишимбайском районе на площадке будущего пожарно-спасательного депо обсудили вопросы по строительству здания. Впервые в селе Сайраново профессиональное пожарное подразделение появилось в 2020 году. Тогда оно получило две новые полноприводные автоцистерны, с помощью которых оперативно приезжали к месту вызова и ликвидировать пожары.

В районе выезда подразделения 12 населенных пунктов, больше двух тысяч домов, 37 социально-значимых объектов. На сегодняшний день пожарные дежурят во временном здании, поэтому решили построить депо для создания достойных условий. Возведение планируют завершить в 2024 году.

Поставлены конкретные задачи, разработали дорожную карту. Цель одна – повысить уровень защищенности наших граждан. Через год здесь будет стоять новое пожарное депо.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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