В Ишимбайском районе обсудили вопросы строительства пожарно-спасательного депо

В Ишимбайском районе на площадке будущего пожарно-спасательного депо обсудили вопросы по строительству здания. Впервые в селе Сайраново профессиональное пожарное подразделение появилось в 2020 году. Тогда оно получило две новые полноприводные автоцистерны, с помощью которых оперативно приезжали к месту вызова и ликвидировать пожары.