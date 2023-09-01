В Ишимбайском районе обсудили вопросы строительства пожарно-спасательного депо

В Ишимбайском районе на площадке будущего пожарно-спасательного депо обсудили вопросы по строительству здания. Впервые в селе Сайраново профессиональное пожарное подразделение появилось в 2020 году. Тогда оно получило две новые полноприводные автоцистерны, с помощью которых оперативно приезжали к месту вызова и ликвидировать пожары.
В районе выезда подразделения 12 населенных пунктов, больше двух тысяч домов, 37 социально-значимых объектов. На сегодняшний день пожарные дежурят во временном здании, поэтому решили построить депо для создания достойных условий. Возведение планируют завершить в 2024 году.