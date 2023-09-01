Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в сентябре

Синоптики Гидрометцентра России представили прогноз температурных аномалий и осадков в регионах страны на первый месяц осени.
Сообщается, что в Башкирии сентябрь в этом году будет теплым. Специалисты ожидают, что средняя месячная температура воздуха будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. При этом нормой в этом месяце считается температура от +9 до +12 градусов.
Что касается месячного количества осадков, то здесь синоптики прогнозируют значения не выше нормы – 35-55 миллиметров.