Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в сентябре

Сообщается, что в Башкирии сентябрь в этом году будет теплым. Специалисты ожидают, что средняя месячная температура воздуха будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. При этом нормой в этом месяце считается температура от +9 до +12 градусов.