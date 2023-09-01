Студенты БашГАУ успешно выступили на международном фестивале университетского спорта

Студенты Башкирского государственного аграрного университета успешно выступили на международных соревнованиях. Сегодня ректор вуза Илдар Габитов провел встречу с волейболистами, которые вернулись из Екатеринбурга. Там мужская и женская команды представляли Россию и республику на международном фестивале университетского спорта.

По итогам  женская команда заняла четвертое место. Мужской волейбольный коллектив БашГАУ в четвертьфинале уступил команде из Ирана и таким образом  вошел в восьмерку сильнейших. Всего в фестивале участвовали 12 мужских и женских команд. Среди соперников были студенты из Аргентины, Бразилии, Ирана, Китая, Уганды, Беларуси, Узбекистана, Зимбабве и Нигерии. 

Нам очень понравилось. Мы играли с такими командами, как Бразилия, Аргентина, Уганда, Тамбов. Набрались опыта. Это было для нас новым. Спасибо нашему университету за такую возможность.

Владислава Бондаренко, игрок женской волейбольной команды БГАУ
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