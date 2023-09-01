Студенты БашГАУ успешно выступили на международном фестивале университетского спорта

Студенты Башкирского государственного аграрного университета успешно выступили на международных соревнованиях. Сегодня ректор вуза Илдар Габитов провел встречу с волейболистами, которые вернулись из Екатеринбурга. Там мужская и женская команды представляли Россию и республику на международном фестивале университетского спорта.

По итогам женская команда заняла четвертое место. Мужской волейбольный коллектив БашГАУ в четвертьфинале уступил команде из Ирана и таким образом вошел в восьмерку сильнейших. Всего в фестивале участвовали 12 мужских и женских команд. Среди соперников были студенты из Аргентины, Бразилии, Ирана, Китая, Уганды, Беларуси, Узбекистана, Зимбабве и Нигерии.