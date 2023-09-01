Уфимец избил своего коллегу, ограбил его и уехал на служебном автомобиле

В полицию с заявлением обратился 46-летний житель Ишимбайского района. Он рассказал, что у него украли сотовые телефоны, деньги и служебный УАЗ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительной информации, потерпевший работает сторожем на предприятии. В день происшествия он находился в ночной смене. Услышал с улицы звуки, вышел на территорию и увидел своего напарника. Мужчина пытался уговорить коллегу вернуться домой, так как у него был выходной. Однако тот отказался, из-за чего между ними возник конфликт.

Приятель избил заявителя и стал требовать деньги. Мужчина потерял сознание. Когда пришел в себя, обнаружил, что у него пропали 2 тысячи рублей и два мобильных. Кроме того, со стоянки исчез служебный автомобиль марки УАЗ.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. 18-летний житель Уфы рассказал, что угнал машину, чтобы просто покататься. Доехал до Уфы и сдал авто в пункт приема металла. Телефоны он отдал полиции, а украденная сумма была им потрачена.