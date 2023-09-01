В Башкирии от укусов диких животных пострадали 87 человек

С начала текущего года 5 835 жителей Башкирии обратились в медучреждения из-за укусов, ослюнения и оцарапывания, которые нанесли им животные. Из этого числа в 87 случаях – укусы диких животных, информирует пресс-служба Роспотребнадзора по республике.
Сообщается, что 25,3% обращений – укусы мышей, 20,7% – белок, 16% – крыс, 10,3% – лисиц и ежей, 4,6% – сусликов.
Бешенство – вирусное заболевание диких и домашних животных, которым может заразиться человек. Носители – дикие звери, от которых инфекция передается домашним питомцам, уточнили в ведомстве.