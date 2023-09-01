В Башкирии от укусов диких животных пострадали 87 человек

С начала текущего года 5 835 жителей Башкирии обратились в медучреждения из-за укусов, ослюнения и оцарапывания, которые нанесли им животные. Из этого числа в 87 случаях – укусы диких животных, информирует пресс-служба Роспотребнадзора по республике.