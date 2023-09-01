Эксперты Башкирии рассказали о том, как будет развиваться республика

Глава Башкирии обратился к управленческой команде с вопросом о дальнейшем развитии республики. Радий Хабиров призвал «думать, куда должна идти республика дальше».
О возможных путях развития региона размышляли эксперты в программе «Вечерний Телецентр» на БСТ.
Прогнозировать, чтобы развиваться
В последние годы республика, как и вся страна, оказалась перед лицом серьезных вызовов. Пандемия, беспрецедентное санкционное давление наложили отпечаток на все сферы жизни общества и прежде всего на экономику, которая, несмотря ни на что, демонстрирует устойчивость. По мнению кандидата политических наук, доцента Уфимского университета науки и технологий Николая Евдокимова, потенциал, который имеет Башкирия, позволяет ей уверенно преодолевать сложности, однако важно, поднявшись над текущими проблемами, заглянуть вперед.
«Необходимо не только реагировать на текущие вызовы, но и предвидеть, как будет развиваться ситуация в будущем. Если мы прогнозируем, то и управляем этим процессом, поэтому призыв Главы региона не только понятен, но и закономерен», - считает Евдокимов.
Но возможно ли сегодня, когда весь мир находится в состоянии турбулентности, строить прогнозы на будущее? Специалисты уверены, что задача выполнима.
«Использование инструментария планирования и прогнозирования в современных условиях – достаточно сложная задача, но по моему глубокому убеждению, элементы планирования в социально-экономическом развитии должны быть. Нужно понимать, что и как мы должны делать, чтобы достигать результатов. Речь не идет о возвращении к плановой экономике в том виде, в котором она существовала при СССР, но опыт Китая показывает, что планирование развития отраслей – успешный инструмент. Прогнозирование - еще более сложная задача, здесь оптимально использовать сценарный подход, который в республике уже применяется. Есть понимание того, куда двигаться и что делать в случае отклонения от намеченных параметров», - высказал точку зрения экономист, директор института экономики, финансов и бизнеса Уфимского университета науки и технологий Константин Гришин.
Экономист отметил, что управленческая команда Башкирии показала способность эффективно реагировать на непредвиденные вызовы, пример этому – пандемия, которую никто не ждал, но регион ее успешно прошел.
Уже сейчас можно спрогнозировать, что принятые в республике решения, касающиеся развития человеческого и научного потенциала, формирования технологического суверенитета, принесут в будущем свои плоды. На это обращает внимание вице-президент Академии наук РБ Рустем Даминев.
«Думаю, что в дальнейшем продолжат развиваться сильные стороны нашей республики, произойдет рост инвестиционной привлекательности научной, инвестиционной деятельности. Будет повышаться интеграция научных, образовательных, производственных организаций, наглядный пример этому – Евразийский НОЦ мирового уровня, занимающий лидирующие позиции в нашей стране, дальнейший пример развития инфраструктуры научной среды - строительство межвузовского студенческого кампуса. Все эти и другие направления дадут в будущем синергетический эффект, что будет способствовать дальнейшему развитию экономики республики», - отмечает эксперт.
С этой позицией солидарен проректор по цифровому развитию БАГСУ, профессор Иван Сергиенко.
«Республика идет по пути развития инноваций и формируется как центр глобальных технологий. У нас мощный научно-педагогический потенциал, большие базы, мы можем сформировать единые информационно-образовательные технологии, платформы, повысить кадровый потенциал, уровень готовности к решению задач завтрашнего дня», - считает Сергиенко.
Развивать сильные стороны
Надежным инструментом планирования и прогнозирования являются сегодня цифровые технологии, которые широко применяются в Башкирии.
«Цифровизация дает большие возможности для анализа информации и принятия оперативных управленческих решений. Мы используем не только новые инструменты анализа, но и альтернативные источники данных, позволяющие оперативно, в режиме реального времени анализировать ситуацию в разрезе муниципалитетов республики и давать оперативную информацию для принятия верных управленческих решений в режиме реального времени», - рассказала начальник отдела стратегической аналитики Центра стратегических разработок Башкирии Римма Ахметьянова.
Промышленность, аграрная сфера, которые несмотря на санкции показывают высокие результаты, также являются сильными сторонами экономики Башкирии, о чем говорят уже достигнутые результаты.
«Прошедшая пятилетка была сложной, но если мы будем смотреть на цифры, то увидим растущую, стабильную экономику республики. Промышленность, переработка, сельское хозяйство – все идет в рост. В магазинах огромный ассортимент товаров и продуктов. Угрозы наших оппонентов с Запада не реализовались. Экономика работает эффективно, планы социально-экономического развития реализуются. Все эти результаты достигнуты не одномоментно, над ними работала вся республика», - отмечает доктор экономических наук, профессор БГАУ Расул Гусманов.
Экономист считает также, что в ближайшие 5 лет республике предстоит серьезная работа по выходу на новые рынки, которая потребует новых подходов и серьезных инвестиций. У Башкирии есть все необходимое, чтобы достойно ответить на вызовы будущего.
«Мы обеспечены всеми ресурсами, в том числе и кадровыми. У нас минимальная безработица, что очень отрадно. В перспективе нам нужно будет модернизировать производство, наращивать его объемы, привлекать инвестиции. Если мы это планируем, значит предстоит вкладываться в образование, развивать межрегиональное взаимодействие и сотрудничество с дружественными странами», - поделился видением перспектив профессор Гусманов.
Будущее зависит от нас
Безусловно, высокие технологии, рост инвестиций и производства ценны не сами по себе, а лишь в той степени, в которой они способны улучшить жизнь людей, ведь еще Платон называл человека мерой всех вещей. Николай Евдокимов полагает, что это должно стать главным ориентиром будущего.
«Республика должна стать регионом, в котором человеку комфортно жить, куда хочется приезжать. В этом я вижу главную задачу и главную цель развития. А человек счастлив, когда может себя реализовать – в бизнесе, науке, образовании, культуре, когда создана социальная инфраструктура, которой хочется пользоваться. Это своеобразный индекс человеческого счастья, к которому республике и нужно стремиться», - считает Николай Евдокимов.
Очевидно, что в достижении поставленных целей развития немало зависит от самих людей, не только управленцев, но и обычных граждан, которые должны включаться в этот процесс.
«Я вижу будущее нашей республики очень неплохим, но здесь все зависит от нас. Работа будет сложной, простым ничего не будет. Обществу потребуется консолидироваться для достижения целей и сейчас мы консолидируемся вокруг лидера. Работа будет плановой, поэтапной. В республике создан хороший задел, многое у нас перенимают федеральный центр и другие регионы. Нужно создавать внятные условия на рынке для производителей и уделять внимание подготовке кадров», - подытожил Расул Гусманов.