Эксперты Башкирии рассказали о том, как будет развиваться республика

«Использование инструментария планирования и прогнозирования в современных условиях – достаточно сложная задача, но по моему глубокому убеждению, элементы планирования в социально-экономическом развитии должны быть. Нужно понимать, что и как мы должны делать, чтобы достигать результатов. Речь не идет о возвращении к плановой экономике в том виде, в котором она существовала при СССР, но опыт Китая показывает, что планирование развития отраслей – успешный инструмент. Прогнозирование - еще более сложная задача, здесь оптимально использовать сценарный подход, который в республике уже применяется. Есть понимание того, куда двигаться и что делать в случае отклонения от намеченных параметров», - высказал точку зрения экономист, директор института экономики, финансов и бизнеса Уфимского университета науки и технологий Константин Гришин.