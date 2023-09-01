В Башкирии проводят «перепись» журавлей

Орнитологи Башкирии проводят «перепись» журавлей. Эксперты вычисляют места предотлетных скоплений птиц.
В летний гнездовой период журавли острожные и скрытные. Только осенью перед отлётом они собираются в стаи, но держатся на определенных территориях. Они кормятся на полях или кружат высоко в небе. Именно поэтому орнитологи проводят учёт численности журавлей в осенний период.
Жители республики могут помочь специалистам, приняв участие в акции «Увидел журавля - пожалуйста, сообщи!». Информацию, возле какого населённого пункта, когда и сколько журавлей вы увидели, можно отправить на электронную почту [email protected] либо в мессенджер WhatsApp по номеру телефона 8937-35-61-340. По возможности лучше прикрепить фото или видео. Дополнительные сведения можно указать в анкете. Акция будет проводиться весь сентябрь.
Фото: ИА Башинформ.