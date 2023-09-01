В Башкирии проводят «перепись» журавлей

Жители республики могут помочь специалистам, приняв участие в акции «Увидел журавля - пожалуйста, сообщи!». Информацию, возле какого населённого пункта, когда и сколько журавлей вы увидели, можно отправить на электронную почту [email protected] либо в мессенджер WhatsApp по номеру телефона 8937-35-61-340. По возможности лучше прикрепить фото или видео. Дополнительные сведения можно указать в анкете. Акция будет проводиться весь сентябрь.