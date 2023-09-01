Уфимцев и гостей столицы приглашают на сельхозярмарки

В ближайшие выходные, 2 и 3 сентября, в Уфе развернутся сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Завтра, 2 сентября, местные производители будут торговать своей продукцией на участке по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, перекрестке улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, площадях имени Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

А в воскресенье, 3 сентября, продолжат свою работу торговые площадки на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина и перед Дворцом спорта.