Уфимцев и гостей столицы приглашают на сельхозярмарки

В ближайшие выходные, 2 и 3 сентября, в Уфе развернутся сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Завтра, 2 сентября, местные производители будут торговать своей продукцией на участке по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, перекрестке улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, площадях имени Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.
А в воскресенье, 3 сентября, продолжат свою работу торговые площадки на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина и перед Дворцом спорта.
Приобрести товары на сельхозярмарках можно с 09:00 до 16:00 часов.