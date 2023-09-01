В детских садах Башкирии поднимать флаги и исполнять гимны будут еженедельно

Сегодня, 1 сентября, в дошкольных учреждениях республики День знаний начался с торжественной церемонии поднятия государственных флагов и исполнения государственных гимнов, сообщает минобразования республики.

По мнению педагогов, использование в воспитании дошкольников государственных символов – важный инструмент в формировании у детей основ патриотического воспитания и уважительного отношения к Родине.