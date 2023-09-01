Глава Башкирии поздравил школьников и учителей с Днём знаний

В Башкортостане новый учебный год начался для более чем полумиллиона школьников, 54 тысячи из которых впервые сели за парты. Глава республики поздравил учеников и педагогов с Днём знаний, а также отвел в первый класс дочь своего коллеги и соратника Азата Бадранова, который сейчас находится в зоне спецоперации.

Первоклассники, пожалуй, единственные, кто идет в школу с таким большим желанием. Нарядные, с букетами цветов в руках, они еще не до конца осознают, какой тернистый путь к знаниями им придется пройти. В 158-й башкирской гимназии впервые за парты в этом году сядут почти 200 человек. Поздравить их с этим знаменательным днем пришел Радий Хабиров.

Для всех нас это особенный день. А для первоклашек это, наверное, главный день в их маленькой жизни. Сегодня в Башкортостане в первый класс идут 54 тысячи ребят. Это особое для нас событие, и мы, конечно, желаем им хорошей учёбы. Мы строим и ремонтируем школы, всегда готовимся ко Дню знаний, чтобы детям хорошо училось. Дорогие ребята! Самое главное, что хочу вам пожелать, – хорошо учиться. Занимайтесь спортом, слушайтесь учителей, и всё у вас в жизни будет хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У главы республики в этот раз особая миссия. На первый урок он отвел дочь своего товарища и соратника Азата Бадранова, который сейчас находится в зоне СВО. Дети участников спецоперации, как и семьи в целом, под особым вниманием властей, подчеркнул Радий Хабиров.

В общей сложности в Башкортостане в этот день в школы пошли более полумиллиона учеников. Старт нового учебного года ознаменовали не только традиционные первые звонки, но и теперь уже в обязательном порядке – церемонии поднятия флагов под государственный гимн.

А вот так начало семестра отмечали в Уфимском колледже радиоэлектроники. В этом году в первый раз свои двери для студентов распахнул новый филиал, который открылся в Демском районе. Радий Хабиров, поздравляя будущих специалистов, подчеркнул значимость их профессий.

Вы выбрали прекрасный колледж, по-настоящему востребованные, мужские специальности. Думаю, что после учёбы вы получите хорошую, достойную работу. У каждого впереди – свой жизненный путь. Кто-то после колледжа пойдёт дальше учиться, кто-то – работать. Но ваши профессии очень нужны нашей республике. От всей души желаю вам успехов! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

История колледжа берет начало в 1943 году, когда его создали на базе эвакуированного из Ленинграда завода «Красная заря». Направления, по которым здесь обучают, всегда востребованы на рынке и создаются с учетом запроса времени.

В прошлом году в рамках республиканской программы модернизации колледжей в корпусе провели капитальный ремонт. Оборудовали удобные спортивный и актовый залы, столовую и учебные аудитории. На базе колледжа намерены создать центр подготовки пожарных и спасателей. Глава республики отметил, что модернизацию колледжа надо продолжать, и поручил представить детальный план дальнейшего развития учебного заведения.