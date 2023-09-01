Глава Башкирии поздравил школьников и учителей с Днём знаний

В Башкортостане новый учебный год начался для более чем полумиллиона школьников, 54 тысячи из которых впервые сели за парты. Глава республики поздравил учеников и педагогов с Днём знаний, а также отвел в первый класс дочь своего коллеги и соратника Азата Бадранова, который сейчас находится в зоне спецоперации.
Первоклассники, пожалуй, единственные, кто идет в школу с таким большим желанием. Нарядные, с букетами цветов в руках, они еще не до конца осознают, какой тернистый путь к знаниями им придется пройти. В 158-й башкирской гимназии впервые за парты в этом году сядут почти 200 человек. Поздравить их с этим знаменательным днем пришел Радий Хабиров.
У главы республики в этот раз особая миссия. На первый урок он отвел дочь своего товарища и соратника Азата Бадранова, который сейчас находится в зоне СВО. Дети участников спецоперации, как и семьи в целом, под особым вниманием властей, подчеркнул Радий Хабиров.
В общей сложности в Башкортостане в этот день в школы пошли более полумиллиона учеников. Старт нового учебного года ознаменовали не только традиционные первые звонки, но и теперь уже в обязательном порядке – церемонии поднятия флагов под государственный гимн.
А вот так начало семестра отмечали в Уфимском колледже радиоэлектроники. В этом году в первый раз свои двери для студентов распахнул новый филиал, который открылся в Демском районе. Радий Хабиров, поздравляя будущих специалистов, подчеркнул значимость их профессий.
История колледжа берет начало в 1943 году, когда его создали на базе эвакуированного из Ленинграда завода «Красная заря». Направления, по которым здесь обучают, всегда востребованы на рынке и создаются с учетом запроса времени.
В прошлом году в рамках республиканской программы модернизации колледжей в корпусе провели капитальный ремонт. Оборудовали удобные спортивный и актовый залы, столовую и учебные аудитории. На базе колледжа намерены создать центр подготовки пожарных и спасателей. Глава республики отметил, что модернизацию колледжа надо продолжать, и поручил представить детальный план дальнейшего развития учебного заведения.
В этом году капитальный ремонт провели в 12 колледжах республики, выделив на это полмиллиарда рублей. В целом же в Башкортостане 97 организаций профессионального образования, в которых обучаются свыше 100 тысяч человек. И первого сентября все они также отметили День знаний.