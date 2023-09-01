В Башкирии в День знаний открыли сразу несколько полилингвальных школ

В День знаний в Башкирии в селе Акъяр Хайбуллинского района и в Учалах открылись новые полилингвальные многопрофильные школы, которые приняли 1083 школьника. Аналогичный профиль получили школа № 2 села Мишкино и гимназия-интернат в Сибае.

По информации пресс-службы Минобразования республики, с начала нового учебного года во всех восьми полилингвальных общеобразовательных учреждениях Башкирии обучается более 7500 учеников, из которых 1091 – сегодня сели за парты впервые.

Ежегодно количество желающих обучаться в полилингвальных школах неуклонно растет. Школьники сдают экзамены с отличными и хорошими результатами, успешно участвуют в олимпиадах и различных конкурсах.

Сегодня открылись полилингвальные классы в школах сел Новые Татышлы и Бижбуляк, а также в Баймакском лицее-интернате. В будущем эти школы тоже обретут статус полилингвальных.

Отмечается, что в полилингвальных общеобразовательных учреждениях используется современное оборудование, здесь действуют многофункциональные коворкинговые пространства, есть условия для творчества и самореализации учащихся.